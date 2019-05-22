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22.05.2019, 11:50

У Епифания вдвое больше симпатиков, чем у Филарета - опрос КМИС

У Епифания вдвое больше симпатиков, чем у Филарета - опрос КМИС - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почти 40% опрошенных украинцев положительно относятся к избранию Епифания главой автокефальной церкви, 43% - нейтрально, и только 6,8% - негативно

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У почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета примерно вдвое меньше симпатиков как у возможного главы ПЦУ, чем у действующего руководителя церкви Епифания. Такие результаты опроса на фоне конфликта священнослужителей показал Киевский международный институт социологии.

Среди всех респондентов 36,5% считают, что хорошо, что именно Епифаний был избран главой ПЦУ. При этом 15,5% украинцев придерживаются мнения, что нужно было избрать Филарета.

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Почти половина опрошенных - 45,8% - не определились со своим мнением или отказались отвечать на вопросы.

Опрос проведен с 12 по 18 мая 2019 года по телефону с использованием компьютера среди 1200 украинцев во всех регионах страны, кроме временно оккупированного Крыма и части Донбасса. Погрешность - от 1% до 2,9%.

Ранее в развитие конфликта Филарет заявил, что Епифаний "угоден Москве". Он утверждает, что была некая устная договоренность о том, что Филарет должен отвечать за внутреннюю жизнь ПЦУ, а Епифаний - за внешнее представительство.

Читайте мнение: Войны патриархов, или Новые чудеса автокефалии

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Теги: религия, упц кп, церковь, опрос, филарет, кмис, социология, епифаний, пцу
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