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15.05.2019, 08:55

Филарет озвучил требования к Епифанию

Филарет озвучил требования к Епифанию - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению почетного патриарха ПЦУ, предстоятель церкви должен отвечать за внешнее представительство - и ничего не делать внутри нее без его согласия

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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил в Facebook, что он должен отвечать за внутреннюю церковную жизнь в стране, а предстоятель ПЦУ Епифаний - за внешнее представительство церкви.

"Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного синода и на соборах УПЦ ради сохранения единства, ее роста и утверждения", - написал Филарет.

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По его словам, такие договоренности были достигнуты перед объединительным собором 15 декабря 2018 года в Киеве в присутствии действующего президента Петра Порошенко.

Сегодня на пресс-конференции он сказал, что эти договоренности были устными.

Филарет также заявил, что устав единой поместной церкви, одобренный на соборе, действовал якобы всего три недели и что сейчас уже нужен новый.

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Кроме того, Филарет против названия ПЦУ: по его словам, все автокефальные церкви имеют названия, образованные от прилагательных, поэтому единая украинская церковь должна называться УПЦ (Украинская православная церковь).

Филарет считает, что отказ от статуса патриархата был "чисто ситуативным". Он также утверждает, что имя московского патриарха Кирилла "звучит по всей Украине, а имя киевского патриарха предстоятель запретил поминать".

10 мая Филарет объявил, что УПЦ КП, о самороспуске которой сообщили 15 декабря 2018 года перед поместным собором, все еще существует. Епифаний считает, что возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата - это изоляция, потеря томоса и всех достижений церковной независимости.

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Теги: филарет
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