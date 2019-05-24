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24.05.2019, 16:09

Еще один Епифаний и сохранение единства: что на Синоде решила ПЦУ

Еще один Епифаний и сохранение единства: что на Синоде решила ПЦУ - Фото
Фото: pomisna.info

В числе прочего, на Синоде решили, что на литургии патриарха Филарета должны теперь поминать после Епифания и только в рамках его епархии – в Киеве

Епифаний, который перешел из Эллинской в Украинскую церковь, займется грекоязычной паствой и признанием со стороны других поместных церквей. Такое решение было принято на Синоде Православной церкви Украины, передает корреспондент LIGA.net.

"Принято решение, что архимандрит Епифаний (Димитриу) станет епископом Ольвийским и на правах викария Предстоятеля УПЦ будет отвечать за грекоязычную паству в Украине"- сообщил глава ПЦУ Епифаний.

Он также рассказал, что архимандрит был избран для этого еще в 2010 году Синодом Киевского патриархата. "Также он будет содействовать на международном уровне признанию нашей автокефалии со стороны других поместных православных церквей", - добавил Епифаний.

Кроме того, во время Синода было создано управление по делам молодежи, которое возглавил архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, передает профильное издание Cerkvarium.org.

Создано также управления взаимодействия с молодежно-патриотическими организациями, его возглавил архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор.

Во время Синода создали Институт церковной истории, возглавил – митрополит Львовский и Сокальский Димитрий.

Принято также решение об официально праздновании 30-летия возрождения Украинской автокефальной православной церкви.

Митрополита Епифания будут поминать на литургии первым, а дальше – правящего архиерея епархии. Как уточняется, почетного патриарха Филарета должны теперь поминать после Епифания и только в рамках его епархии – в Киеве.

Также сообщается, что ПЦУ "сохранила внутреннее единство, а Синод выразил полную поддержку митрополиту Епифанию".

Как ранее сообщалось, на Синоде священнослужителям запретили баллотироваться в народные депутаты. 

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Теги: филарет, синод, епифаний, пцу
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