Священникам ПЦУ запретили баллотироваться в нардепы

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Священникам Православной церкви Украины запретили баллотироваться в народные депутаты. Такое решение было принято Синодом ПЦУ. Об этом сообщил журналистам предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает кореспондент LIGA.net.

Также архиереям и клирикам запрещено выдвигаться на должности в местном самоуправлении, которые требуют постоянной работы.

При этом с благословения церковной власти разрешено баллотироваться в депутаты местного уровня, если такая работа не требует полной занятости.

Ранее сегодня сообщалось, что Синод ПЦУ решил, что церковь будет руководствоваться уставом, принятым при предоставлении Томоса. Из 12 членов Синода это решение не поддержал только Филарет.

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