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24.05.2019, 13:21

"Филарет, мы за тебя". Под Софией акция поддержки патриарха: фото

"Филарет, мы за тебя". Под Софией акция поддержки патриарха: фото - Фото
Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net

На территории собора в это время проходит заседание Синода Православной церкви Украины

Под Софийским собором в Киеве проходит акция поддержки почетного патриарха Филарета, передает корреспондент LIGA.net.

На территории собора в это время, в Доме митрополита проходит заседание Синода Православной церкви Украины.

На акции присутствуют правоохранители.

Участников – около сотни, они пришли с плакатами с надписями "Филарет мы за тебя", "Наш патриарх – Филарет" и другими.

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Ранее патриарх рассказал, что накануне Объединительного собора у него, пятого президента Петра Порошенко и главы Православной церкви Украины Епифания были договоренности, однако Порошенко и Епифаний от них отказались – "и это нечестно". Филарет также сказал, с каким пунктами томоса он не согласен.

23 мая стало известно, что глава ПЦУ Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины.

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Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net

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Теги: филарет, акция, пцу
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