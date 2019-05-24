"Филарет, мы за тебя". Под Софией акция поддержки патриарха: фото

Под Софийским собором в Киеве проходит акция поддержки почетного патриарха Филарета, передает корреспондент LIGA.net.
На территории собора в это время, в Доме митрополита проходит заседание Синода Православной церкви Украины.
На акции присутствуют правоохранители.
Участников – около сотни, они пришли с плакатами с надписями "Филарет мы за тебя", "Наш патриарх – Филарет" и другими.
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Ранее патриарх рассказал, что накануне Объединительного собора у него, пятого президента Петра Порошенко и главы Православной церкви Украины Епифания были договоренности, однако Порошенко и Епифаний от них отказались – "и это нечестно". Филарет также сказал, с каким пунктами томоса он не согласен.
23 мая стало известно, что глава ПЦУ Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины.
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Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net