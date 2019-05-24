"Филарет, мы за тебя". Под Софией акция поддержки патриарха: фото

Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net

Под Софийским собором в Киеве проходит акция поддержки почетного патриарха Филарета, передает корреспондент LIGA.net.

На территории собора в это время, в Доме митрополита проходит заседание Синода Православной церкви Украины.

На акции присутствуют правоохранители.

Участников – около сотни, они пришли с плакатами с надписями "Филарет мы за тебя", "Наш патриарх – Филарет" и другими.

Читайте также: Филарет: Сейчас идет борьба за уничтожение Киевского патриархата

Ранее патриарх рассказал, что накануне Объединительного собора у него, пятого президента Петра Порошенко и главы Православной церкви Украины Епифания были договоренности, однако Порошенко и Епифаний от них отказались – "и это нечестно". Филарет также сказал, с каким пунктами томоса он не согласен.

23 мая стало известно, что глава ПЦУ Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины.

Читайте также: Филарета пора отправить в монастырь

Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net