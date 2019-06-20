Филарет на так называемом соборе "восстановил" УПЦ КП

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Так называемый поместный собор УПЦ КП постановил восстановить существования ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины. Об этом пишет УП.

В частности, "собор" отменил постановление поместного собора 15 декабря 2018 года, где объединилось украинское православие и была ликвидирована УПЦ КП.

Сторонники патриарха Филарета утверждают, что никакого собора 15 декабря не было.

"Это был не поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ КП, по требованию вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, в постановлении говорится, что епархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

Филарет также заявил, что его действия не раскалывают Православную церковь Украины, потому что УПЦ КП "существовала ранее". "Мы функционируем с 1992 года, а ПЦУ – с 2018-го. Так кто от кого откололся?", - сказал он.

Филарет добавил, что УПЦ КП может "принять обратно" ПЦУ.

Одновременно с этим так называемым собором проходил Всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия с благословения Епифания.

14 июня в ПЦУ заявили, что так называемый собор Филарета - это раскол.

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