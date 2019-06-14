ПЦУ назвала "собор" Филарета расколом

Епифаний (фото - president.gov.ua)

Проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собор" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - подчеркивает ПЦУ.

Пресс-служба церкви напоминает, что УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к ПЦУ, которая имеет полноценный статус автокефалии, то есть полной административной независимости.

Священники отмечают, что томос об автокефалии принципиально не отличается от ряда подобных томосов, предоставленных в прошлом другим поместным церквям. Об условиях его предоставления стало известно еще в декабре 2018 года, указывает ПЦУ.

Церковь напоминает также, что почетный патриарх Филарет сам созвал объединительный собор и голосовал за его решение.

От имени предстоятеля Епифания ПЦУ призвала всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага для церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство поместной церкви.