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20.06.2019, 12:49

ПЦУ проводит форум, а Филарет собрал "собор УПЦ КП"

ПЦУ проводит форум, а Филарет собрал "собор УПЦ КП" - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх организовал так называемый собор уже несуществующего Киевского патриархата во Владимирском храме

В Киеве сегодня, 20 июня, одновременно проходят два церковных события - так называемый собор ликвидированной УПЦ КП под руководством почетного патриарха Филарета и Всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия с благословения Епифания. Об этом сообщает Укринформ.

"Собор" Филарета проходит во Владимирском кафедральном патриаршем соборе по инициативе почетного патриарха. Собрание проходит в закрытом режиме.

Как сообщил журналистам один из делегатов-священников, он приехал, "чтобы услышать все точки зрения".

Ожидается, что участники собрания примут обращение к президенту Украины.

Форум Православной церкви Украины (ПЦУ) проходит в конференц-зале одного из отелей вблизи Спасо-Преображенского собора. Присутствуют около 30-ти священников. Епифания на соборе нет.

На форуме планируется обсудить коммюнике, принятое по результатам Всеукраинской научно-практической конференции "Православная Церковь Украины - всеправославное признание и международная субъектность".

Также планируется принять текст обращения к священноначалию и украинской общественности.

Среди организаторов - Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Ставропигиальный приход Преображения Господня города Киева и Переяславско-Вишневская епархия Православной Церкви Украины.

14 июня в ПЦУ заявили, что так называемый собор Филарета - это раскол.

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Теги: упц кп, церковь, филарет, епифаний, пцу
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