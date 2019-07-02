УПЦ Киевского патриархата подала в суд на Минкульт

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Окружной административный суд Киева поступил иск на министерство культуры с требованием отменить приказ Минкульта и восстановить регистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Истцом выступает УПЦ КП, которая требует отменить приказ "в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП".

Также истец подал ходатайство об обеспечении иска, а именно просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа Минкультуры. То есть, УПЦ КП хочет не только отменить приказ ведомства о прекращении регистрации УПЦ КП, но и немедленно приостановить действие этого приказа на время рассмотрения дела.

Сейчас решается вопрос об открытии производства и наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска, говорится в сообщении суда.

24 июня синод Православной церкви Украины постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП, в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию. Кроме того, синод ПЦУ постановил, что проведенный 20 июня Филаретом собор "не имел никаких полномочий на принятие решений".

Ранее Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить УПЦ КП от "церковного рейдерства со стороны Православной церкви Украины".