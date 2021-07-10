Под Киевом сошел с рельс поезд – больше 14 пассажирских рейсов задержаны
На участке Васильков – Боярка сошел с рельс хозяйственный поезд – из-за происшествия часть пассажирских поездов и электричек Укрзализныци направляются с опозданием. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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Речь идет о пассажирских рейсах (Информация по состоянию на 11:30 – ред.):
- №142 Львов – Бахмут (задержка составила 4 часа 20 минут);
- №81 Ужгород – Киев (4 часа)
- №50 Трускавец – Киев (3 часа 30 минут);
- №118 Черновцы – Чернигов (3 часа 30 минут);
- №870 Шепетовка – Киев (2 часа 50 минут);
- №770 Каменец-Подольский – Киев (2 часа 40 минут);
- №281 Геническ – Хмельницкий (2 часа 30 минут);
- №30 Ужгород – Киев (1 час 40 минут);
- №748 Тернополь – Киев (1 час 40 минут);
- №761 Киев – Одесса (1 час 30 минут);
- №715 Киев – Львов (1 час 30 минут);
- №14 Солотвино – Киев (1 час 30 минут);
- №868 Гречаны – Киев (1 час 20 минут);
- №146 Измаил – Киев (1 час 10 минут).
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