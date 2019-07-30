Под Киевом строители сожгли коллегу из-за мнимой кражи: фото

Фото: Facebook/Андрій Нєбитов

Сотрудники полиции обнаружили в Ирпенском районе тело пропавшего накануне мужчины. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал убитый, сообщает в Facebook глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

В ходе допроса подозреваемые сознались, что убили коллегу, так как подозревали его в краже $600. Для сокрытия преступления тело подожгли и закопали в лесу.

Фото: Facebook/Андрій Нєбитов

По словам Небытова, деньги, якобы украденные погибшим, прораб позже обнаружил в своих же личных вещах.

Оба подозреваемых были задержаны и находятся в СИЗО.

Полные данные погибшего в полиции не раскрывают. Известно, что парень по имени Евгений работал на стройке в Киевской области. Неделю назад родственники из Житомирской области потеряли с ним связь и обратились в полицию.

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