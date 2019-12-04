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Под Киевом убили бизнесмена: его тело нашли в колодце - фото

Под Киевом убили бизнесмена: его тело нашли в колодце - фото - Фото
Фото: depositphotos.com
04.12.2019, 11:25

Правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых в пособничестве убийству

Правоохранители задержали двух жителей Киевской области по подозрению в пособничестве в умышленном убийстве грузинского предпринимателя, который приехал в Киев по работе. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 

По данным следствия, 26 ноября потерпевший сел в машину в центре столицы и поехал в неизвестном направлении. После он перестал выходить на связь, в связи с чем его знакомые сообщили об исчезновении.

Правоохранители нашли тело с огнестрельными ранениями в заброшенном колодце в Киевской области. По подозрению в пособничестве в умышленном убийстве мужчины задержали двух жителей области. По версии следствия, они якобы помогли спрятать тело убитого бизнесмена в заброшенном колодце и уничтожить вещественные доказательства.

  • 27 сентября Служба безопасности Украины задержала организованную преступную группировку.
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киев Нацполиция прокуратура бизнесмен умышленное убийство
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