Под Киевом убили бизнесмена: его тело нашли в колодце - фото

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Правоохранители задержали двух жителей Киевской области по подозрению в пособничестве в умышленном убийстве грузинского предпринимателя, который приехал в Киев по работе. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, 26 ноября потерпевший сел в машину в центре столицы и поехал в неизвестном направлении. После он перестал выходить на связь, в связи с чем его знакомые сообщили об исчезновении.

Правоохранители нашли тело с огнестрельными ранениями в заброшенном колодце в Киевской области. По подозрению в пособничестве в умышленном убийстве мужчины задержали двух жителей области. По версии следствия, они якобы помогли спрятать тело убитого бизнесмена в заброшенном колодце и уничтожить вещественные доказательства.