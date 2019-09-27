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СБУ раскрыла ОПГ, угонявшую элитные авто по всей стране: фото

СБУ раскрыла ОПГ, угонявшую элитные авто по всей стране: фото - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
27.09.2019, 14:24

Служба безопасности Украины задержала 13 подозреваемых, включая одного "криминального авторитета"

Служба безопасности Украины задержала организованную преступную группировку, которые, по данным следствия, угоняла элитные автомобили по всей территории страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Оперативники установили, что участники группировки переоборудовали и реализовывали украденные авто запчастями. 

По данным следствия, они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости авто за их возврат. 

"Злоумышленники действовали под общим руководством известного "криминального авторитета", - заявляют в СБУ.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники СБУ, как сообщают в пресс-службе, задержали "на горячем" активных членов трех региональных центров группировки. 

Правоохранители изъяли украденные авто, специальные технические средства, устройства для кражи, поддельные регистрационные свидетельства, оружие и наркотики. 

Также СБУ установила якобы принадлежность к деятельности ОПГ сотрудника Нацполиции в Киевской области, который за вознаграждение "закрывал глаза" на их деятельность.

Оперативники зафиксировали 17 фактов незаконного завладения элитными авто. 

Служба безопасности Украины задержала 13 подозреваемых, включая одного "криминального авторитета".

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сбу угон опг криминальный авторитет
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