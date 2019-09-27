СБУ раскрыла ОПГ, угонявшую элитные авто по всей стране: фото

Служба безопасности Украины задержала организованную преступную группировку, которые, по данным следствия, угоняла элитные автомобили по всей территории страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что участники группировки переоборудовали и реализовывали украденные авто запчастями.
По данным следствия, они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости авто за их возврат.
"Злоумышленники действовали под общим руководством известного "криминального авторитета", - заявляют в СБУ.
В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники СБУ, как сообщают в пресс-службе, задержали "на горячем" активных членов трех региональных центров группировки.
Правоохранители изъяли украденные авто, специальные технические средства, устройства для кражи, поддельные регистрационные свидетельства, оружие и наркотики.
Также СБУ установила якобы принадлежность к деятельности ОПГ сотрудника Нацполиции в Киевской области, который за вознаграждение "закрывал глаза" на их деятельность.
Оперативники зафиксировали 17 фактов незаконного завладения элитными авто.
Служба безопасности Украины задержала 13 подозреваемых, включая одного "криминального авторитета".