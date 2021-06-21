Под Киевом в пятиэтажке произошел взрыв, один человек погиб
В Белогородке под Киевом произошел взрыв и пожар в пятиэтажном доме, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Взрыв прогремел на третьем этаже дома сегодня, 21 июня 2021 года, в 13:20. Пожар распространился на четвертый и пятый этажи и кровлю.
Два человека были госпитализированы, среди них 13-летний ребенок. Шестеро пострадавших отказались от госпитализации.
В одной из квартир спасатели нашли тело погибшего. В 19:03 пожар был ликвидирован.
Президент Владимир Зеленский потребовал в Twitter как можно быстрее выяснить причины трагедии.
В комментарии Общественному замначальника управления по реагированию на ЧС в Киевской области Сергей Майстренко заявил, что взорвался точно не газ. По его словам, это могло быть взрывное устройство или граната.
- 21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Сначала было известно о гибели трех человек.
- К 23 июня были найдены тела еще двоих погибших.
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