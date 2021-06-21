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Под Киевом в пятиэтажке произошел взрыв, один человек погиб

21.06.2021, 22:15
Под Киевом в пятиэтажке произошел взрыв, один человек погиб - Фото
Взрыв в пятиэтажке в Белогородке (Фото – пресс-служба ГСЧС)

В Белогородке под Киевом произошел взрыв и пожар в пятиэтажном доме, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Взрыв прогремел на третьем этаже дома сегодня, 21 июня 2021 года, в 13:20. Пожар распространился на четвертый и пятый этажи и кровлю.

Два человека были госпитализированы, среди них 13-летний ребенок. Шестеро пострадавших отказались от госпитализации.

В одной из квартир спасатели нашли тело погибшего. В 19:03 пожар был ликвидирован.

Президент Владимир Зеленский потребовал в Twitter как можно быстрее выяснить причины трагедии.

В комментарии Общественному замначальника управления по реагированию на ЧС в Киевской области Сергей Майстренко заявил, что взорвался точно не газ. По его словам, это могло быть взрывное устройство или граната.

Денис Юдин
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киевская область Белогородка взрыв в пятиэтажке
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