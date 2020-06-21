Отчет ГСЧС по взрыве в доме в Киеве. Пострадавших ищут с собаками – видео

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Возможных пострадавших при взрыве в жилом доме в Киеве ищут с помощью кинологических расчетов

обновлено

Для поиска пострадавших при взрыве в жилом доме в Дарницком районе Киева привлечены четыре кинологических расчета – собаки ищут среди завалов возможных заблокированных там людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели уточняют, что на месте чрезвычайной ситуации обнаружена погибшая, 1943 года рождения; эвакуированы 23 человека, деблокированы трое пострадавших.

На месте происшествия работают штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Также работают шесть психологов киевского ГУ ГСЧС, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.

В данный момент спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

ОБНОВЛЕНО В 18:40. ГСЧС сообщило, что найдены тела двух погибших.

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  • Сегодня, 21 июня, в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси. Однако о точной причине говорить рано: не исключаются все версии, вплоть до детонации взрывного устройства. По данным ГСЧС, нашли одну погибшую, в полиции заявляют о двух жертвах.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
  • В мэрии столицы заявили, что эвакуированных жильцов отселят в интернат на Харьковском шоссе. Соседние дома проверят специалисты, а что делать с домом, где произошел взрыв, решат после вывода конструкторов.
  • Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что отрабатываются две версии: взрыв газа или детонация взрывного устройства. Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с газом, а в коммунальных учреждениях проходят обыски.
  • В Киевгазе отметили, что причина чрезвычайной ситуации будет известна после выводов экспертной комиссии.

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Теги: киев, взрыв в доме, позняки
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