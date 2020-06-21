Взрыв в доме в Киеве. Почти полтысячи человек разбирают завалы – фото, видео

В Киеве на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 почти полтысячи человек разбирают завалы дома, в котором сегодня утром произошел взрыв. Об этом сообщает журналист LIGA.net с места событий.

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По его словам, территорию вокруг дома оцепили сотрудники полиции и Нацгвардии, посторонних не пускают. Во дворе оперативный пункт помощи развернули медики. Спасатели используют подъемный кран для работ на высоте.

По данным спасателей, ликвидируют последствия ЧП 442 человека, привлечено 63 единицы техники. На данный момент официально подтвержден один погибший.

На месте происшествия были замечены глава Нацпола Киева Андрей Крищенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, мэр Киева Виталий Кличко, нардеп Слуги народа Николай Тищенко.



Сегодня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси. Однако о точной причине говорить рано: не исключаются все версии, вплоть до детонации взрывного устройства. По данным ГСЧС, нашли уже одну погибшую женщину, в полиции заявляют о двух жертвах.



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Фото, видео - Владислав Сердюк/LIGA.net