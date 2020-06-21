В Киеве произошел взрыв в жилом доме: есть жертвы - видео, трансляция с места ЧП

Сегодня, 21 июня, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме по адресу проспект Петра Григоренко, 41. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Взрыв прогремел около 10:00. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. Разрушены перекрытия между 4,5,6 и 7 этажами дома.

На месте происшествия работают 75 спасателей и 15 единиц техники. Данных о пострадавших или погибших пока нет.

Журналист LIGA.net ведет прямую трансляцию с места событий. По его словам, здание немного проседает, куски балкона повыбрасывало на парковку в нескольких сотнях метрах от дома. Работающие на месте ЧП спасатели и полицейские пока не сообщают о деталях ЧП, однако говорят, что вскоре должен состояться брифинг.

На место происшествия приехали два автобуса Нацгвардии и парамедики, отмечает наш журналист.

ОБНОВЛЕНО В 11:03. Под завалами нашли одного погибшего

По данным спасателей, из здания эвакуировали 21 человека. Из-под завалов пытаются достать троих человек.

10 июня 2020-го в 25 были человек выведены из под завалов. Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом.

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Фото, видео - Владислав Сердюк/LIGA.net