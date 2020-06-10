В Одессе обрушилось здание, из-под завалов вывели 25 человек - фото

Фото - пресс-служба областной ГСЧС

В Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет. На месте работают спасатели и полиция", - написал Аваков.

В ГСЧС Одесской области заявляют, что информация об обрушении здания поступила в 03:09: "По прибытию пожарных было установлено, что произошло обрушение угловой части четырехэтажного жилого дома с первого по четвертый этаж, существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома".

По данным ГСЧС, во время эвакуации пострадал один человек, его госпитализировали.

В пресс-службе МВД заявили, что разбор завалов не проводится из-за наличия запаха газа. Также там заявляют о 24 эвакуированных жителях, а не 25.

Приморском районе Одессы обрушилась часть дома по адресу . 8 мая вПольский спуск, 9

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