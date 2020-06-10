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В Одессе обрушилось здание, из-под завалов вывели 25 человек - фото

В Одессе обрушилось здание, из-под завалов вывели 25 человек - фото - Фото
Фото - пресс-служба областной ГСЧС
10.06.2020, 07:20

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, информации о жертвах нет

В Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет. На месте работают спасатели и полиция", - написал Аваков. 

В ГСЧС Одесской области заявляют, что информация об обрушении здания поступила в 03:09: "По прибытию пожарных было установлено, что произошло обрушение угловой части четырехэтажного жилого дома с первого по четвертый этаж, существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома". 

По данным ГСЧС, во время эвакуации пострадал один человек, его госпитализировали. 

В пресс-службе МВД заявили, что разбор завалов не проводится из-за наличия запаха газа. Также там заявляют о 24 эвакуированных жителях, а не 25.

  • 8 мая в Приморском районе Одессы обрушилась часть дома по адресу Польский спуск, 9

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Владислав Сердюк
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