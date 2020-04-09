В центре Одессы обрушился дом-памятник архитектуры - видео крушения

В центре Одессы, на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова, обрушился старинный дом, который является памятником архитектуры. Об этом сообщает Думская.
"Дом принадлежит порту, передан в аренду частнику, который проводил ремонт. Дом - памятник архитектуры, есть охранный договор. Предположительно работы велись с нарушением регламента", - сказал мэр города Константин Труханов.
Смотрите также: В центре Одессы горел старинный жилой дом, пострадал спасатель: фото, видео
По словам мэра, предварительно, пострадавших нет. Обрушение произошло, когда бригада вышла на перекур, прохожие успели отскочить.
По данным Думской, разрушенное здание - дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Его построили в 1893 году и первоначально использовали как товарный склад и гостинный двор для работников артели.
Читайте также: В Одессе горит жилой дом, пострадали спасатели: фото, видео
Фото, видео - Думская