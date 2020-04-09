В центре Одессы обрушился дом-памятник архитектуры - видео крушения

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Обрушение старинного дома произошло на переулке Нахимова. По предварительным данным, никто не пострадал

В центре Одессы, на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова, обрушился старинный дом, который является памятником архитектуры. Об этом сообщает Думская.

"Дом принадлежит порту, передан в аренду частнику, который проводил ремонт. Дом - памятник архитектуры, есть охранный договор. Предположительно работы велись с нарушением регламента", - сказал мэр города Константин Труханов.

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По словам мэра, предварительно, пострадавших нет. Обрушение произошло, когда бригада вышла на перекур, прохожие успели отскочить.

По данным Думской, разрушенное здание - дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Его построили в 1893 году и первоначально использовали как товарный склад и гостинный двор для работников артели.

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Фото, видео - Думская

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Теги: одесса, дом, обрушение, нахимова, канатная
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