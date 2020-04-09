В центре Одессы обрушился дом-памятник архитектуры - видео крушения

В центре Одессы, на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова, обрушился старинный дом, который является памятником архитектуры. Об этом сообщает Думская.

"Дом принадлежит порту, передан в аренду частнику, который проводил ремонт. Дом - памятник архитектуры, есть охранный договор. Предположительно работы велись с нарушением регламента", - сказал мэр города Константин Труханов.

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По словам мэра, предварительно, пострадавших нет. Обрушение произошло, когда бригада вышла на перекур, прохожие успели отскочить.

По данным Думской, разрушенное здание - дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Его построили в 1893 году и первоначально использовали как товарный склад и гостинный двор для работников артели.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. Погибли 16 человек.

на Греческой. В начале марта в центре Одессы горели дома на Пушкинской

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