В центре Одессы горел старинный жилой дом, пострадал спасатель: фото, видео

Фото: od.dsns.gov.ua

Вчера вечером в Одессе на улице Пушкинская,5 произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во время ликвидации пожара с верхних этажей по запасной лестничной клетке были эвакуированы девять жильцов дома, из которых двое детей.

Фото: od.dsns.gov.ua

"В результате разрушения лестничной клетки между первым и вторым этажами травмирован спасатель", - уточнили в пресс-службе.

Видео: dumskaya.net

Спасателя госпитализировали в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В результате пожара повреждено имущество в кладовке под лестничной клеткой. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

Погибших и пострадавших среди жильцов дома нет.

По информации Думской, дом№5 - это памятник архитектуры, так называемый дом Переца. Был построен в конце XIX века. Реконструирован в 1879-1881 годах по проекту архитектора Альфреда Ниса и под надзором Феликса Гонсиоровского. Первоначально принадлежал купцу 2-й гильдии Николаю Самойловичу Перецу и использовался как доходный. В нем также размещалась мастерская по изготовлению дамских платьев.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

8 декабря из-за пожара в колледже были отстранены на время расследования руководитель главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк, который отвечает за профилактику.

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