В центре Одессы горел старинный жилой дом, пострадал спасатель: фото, видео

Вчера вечером в Одессе на улице Пушкинская,5 произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Во время ликвидации пожара с верхних этажей по запасной лестничной клетке были эвакуированы девять жильцов дома, из которых двое детей.
"В результате разрушения лестничной клетки между первым и вторым этажами травмирован спасатель", - уточнили в пресс-службе.
Видео: dumskaya.net
Спасателя госпитализировали в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В результате пожара повреждено имущество в кладовке под лестничной клеткой. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.
Погибших и пострадавших среди жильцов дома нет.
По информации Думской, дом№5 - это памятник архитектуры, так называемый дом Переца. Был построен в конце XIX века. Реконструирован в 1879-1881 годах по проекту архитектора Альфреда Ниса и под надзором Феликса Гонсиоровского. Первоначально принадлежал купцу 2-й гильдии Николаю Самойловичу Перецу и использовался как доходный. В нем также размещалась мастерская по изготовлению дамских платьев.
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