Одесса. Ночью горел старинный жилой дом: видео, фото

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В результате пожара пострадала женщина

В Одессе ночью в 23:34 произошел пожар в жилом доме на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации Думской, на улице Греческой загорелось старинное здание - памятник архитектуры Доходный дом Маврокордато. Спасли 12 человек, эвакуировали 30.

Пожар в трехэтажном жилом доме Одессы

Фото: od.dsns.gov.ua

Первый заместитель начальника областного ГСЧС Игорь Будаленко отметил, что ликвидацию пожара осложнила захламленность чердака: деревянная мебель, домашнее имущество.

Пожар на улице Греческая в Одессе

Фото: od.dsns.gov.ua

В 00:38 пожар локализован, в 01:04 ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

Спасатели на месте пожара

Фото: od.dsns.gov.ua

В результате пожара пострадала женщина 1993 года рождения, ее с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали.

Видео: Думская

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Теги: одесса, пожар, ГСЧС, фото, видео, улица Греческая
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