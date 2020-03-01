Одесса. Ночью горел старинный жилой дом: видео, фото

В Одессе ночью в 23:34 произошел пожар в жилом доме на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По информации Думской, на улице Греческой загорелось старинное здание - памятник архитектуры Доходный дом Маврокордато. Спасли 12 человек, эвакуировали 30.
Фото: od.dsns.gov.ua
Первый заместитель начальника областного ГСЧС Игорь Будаленко отметил, что ликвидацию пожара осложнила захламленность чердака: деревянная мебель, домашнее имущество.
Фото: od.dsns.gov.ua
В 00:38 пожар локализован, в 01:04 ликвидирован на площади 50 квадратных метров.
Фото: od.dsns.gov.ua
В результате пожара пострадала женщина 1993 года рождения, ее с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали.
Видео: Думская
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