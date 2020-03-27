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В Одессе горит жилой дом, пострадали спасатели: фото, видео

В Одессе горит жилой дом, пострадали спасатели: фото, видео - Фото
Фото: ﻿od.dsns.gov.ua
27.03.2020, 10:03

Во время ликвидации пожара пострадали двое спасателей

В Одессе сегодня в 02:57 произошел пожар в шестиэтажном жилом доме по улице Люстдорфская дорога. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во время тушения пожара самостоятельно покинули дом 50 человек.

Пожар в шестиэтажном доме Одессы:фото

Фото: od.dsns.gov.ua

В 07:00 пожар локализован, сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара. Ориентировочная площадь пожара - 400 м2.

По информации Думской, пострадали двое спасателей, один в тяжелом состоянии в реанимации.

Ликвидация пожара в Одессе: фото

Фото: dumskaya.net

Дом отключен от света и газа. Часть жильцов провела остаток ночи в своих машинах, припаркованных тут же, часть - в автобусе, который подвезли комунальщики.

Машины спасателей и скорые на месте пожара: фото

Фото: dumskaya.net

Очевидцы рассказали, что в квартире, где начался пожар, никто не жил. Владелец складировал там макулатуру и пластик, а сам живет в общежитии. "Это подтверждают и пожарные: помещение площадью 100 квадратных метров буквально забито мусором - свободного пространства до потолка от силы сантиметров 40", - говорится в сообщении.

Пожар в Одессе 27 марта: фото

Фото: dumskaya.net

Это осложняет тушение, поскольку спасатели по состоянию 08:52 не добрались до очага возгорания

Чтобы обеспечить маневрирование пожарной техники, сотрудникам ГСЧС пришлось эвакуировать автомобили жильцов дома, а также спилить ветки деревьев, которые мешали проезду.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. 
  • 8 декабря из-за пожара в колледже были отстранены на время расследования руководитель главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк, который отвечает за профилактику. 

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Арина Толина
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