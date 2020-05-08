В центре Одессы обрушилась часть жилого дома: завалены семь квартир

Одесса, Польский спуск, 9 (фото - Vgorode Одесса)

В Приморском районе Одессы обрушился дом по адресу Польский спуск, 9. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Разрушения произошли в право крыле на втором и первом этажах здания. Завалены оказались семь квартир, из которых эвакуировали 21 человека.

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В результате ЧП никто не пострадала. Сейчас здание обесточено и находится под охраной.

В мэрии сообщили, что обрушение произошло ночью во флигеле (пристройке), который был в аварийном состоянии с 1996 года, а в 2018-м горел, передает Vgorode Одесса. Из 21 эвакуированного три арендатора уехали в неизвестном направлении, 15 человек отправились к родственникам, а троих жильцов временно поселили в детском лагере Мечта.

Департамент горхозяйтсва заказал комплексную экспертизу, которая определит дальнейшие действия.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. Погибли 16 человек.

на Греческой. В начале марта в центре Одессы горели дома на Пушкинской

9 апреля в Одессе обрушился дом памятник-архитектуры.

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