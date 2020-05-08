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В центре Одессы обрушилась часть жилого дома: завалены семь квартир

В центре Одессы обрушилась часть жилого дома: завалены семь квартир - Фото
Одесса, Польский спуск, 9 (фото - Vgorode Одесса)
08.05.2020, 12:51

В мэрии Одессы говорят, что часть здания на Польском спуске, которая обрушилась, была в аварийном состоянии уже более 24 лет

В Приморском районе Одессы обрушился дом по адресу Польский спуск, 9. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Разрушения произошли в право крыле на втором и первом этажах здания. Завалены оказались семь квартир, из которых эвакуировали 21 человека.

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В результате ЧП никто не пострадала. Сейчас здание обесточено и находится под охраной.

В мэрии сообщили, что обрушение произошло ночью во флигеле (пристройке), который был в аварийном состоянии с 1996 года, а в 2018-м горел, передает Vgorode Одесса. Из 21 эвакуированного три арендатора уехали в неизвестном направлении, 15 человек отправились к родственникам, а троих жильцов временно поселили в детском лагере Мечта.

Департамент горхозяйтсва заказал комплексную экспертизу, которая определит дальнейшие действия.

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Марк Сировой
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