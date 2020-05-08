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Карантин в Одессе. Соратник Труханова пришел к ветеранам и снял маску – фото

Карантин в Одессе. Соратник Труханова пришел к ветеранам и снял маску – фото - Фото
Фото - Marat Korolev/Facebook
08.05.2020, 10:56

Несмотря на то, что пожилые люди входят в группу риска коронавируса, одесский чиновник Марат Королев пришел в гости к ветеранам и снял маску

Глава Приморской районной администрации Одессы Марат Королев во время поздравлений ветеранов Второй мировой войны снял маску, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19. Фотографии визитов опубликовал в Facebook сам чиновник.

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Судя по фото, Королев пришел домой к ветеранам, чтобы вручить им награды. Во время визита у пяти участников войны он снимал маску.

Например, 101-летней Антонине Соболевой он передает награду, а на следующем фото плотно сидит с ней и, видимо, ее родственниками на кровати.

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В то же время он в маске вручает награду Александру Крезе, однако уже на следующем фото жмет руку ветерану, спустив маску на подбородок.

Лишь в гостях у ветерана Нины Стамикосто чиновник запечатлен только в респираторе. На этой же публикации он отметил своего начальника – мэра Одессы Геннадия Труханова.

  • Кабмин сообщал, что пожилые люди находятся в группе риска COVID-19. И 2 апреля постановлением, которое вводило жесткий карантин, предписал самоизоляцию людям старше 60 лет.
  • По данным Минздрава, в Украине на 9:00 8 мая умерло 361 человек с коронавирусом. Подавляющее большинство (86%() из них - старше 50 лет.
  • 6 мая в Кабмине сообщили, что массовых мероприятий на 8 и 9 мая не будет. Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил глав ОГА "лично или на уровне заместителей" обеспечить индивидуальные поздравления ветеранам Второй мировой войны.

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Фото - Marat Korolev/Facebook

Марк Сировой
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