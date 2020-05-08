Карантин в Одессе. Соратник Труханова пришел к ветеранам и снял маску – фото

Глава Приморской районной администрации Одессы Марат Королев во время поздравлений ветеранов Второй мировой войны снял маску, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19. Фотографии визитов опубликовал в Facebook сам чиновник.
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Судя по фото, Королев пришел домой к ветеранам, чтобы вручить им награды. Во время визита у пяти участников войны он снимал маску.
Например, 101-летней Антонине Соболевой он передает награду, а на следующем фото плотно сидит с ней и, видимо, ее родственниками на кровати.
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В то же время он в маске вручает награду Александру Крезе, однако уже на следующем фото жмет руку ветерану, спустив маску на подбородок.
Лишь в гостях у ветерана Нины Стамикосто чиновник запечатлен только в респираторе. На этой же публикации он отметил своего начальника – мэра Одессы Геннадия Труханова.
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Фото - Marat Korolev/Facebook