Взрыв дома в Киеве. Пару дней назад ремонтировали счетчики газа, говорят жильцы

Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)

Несколько дней назад в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, в котором сегодня утром произошел взрыв, якобы проводили ремонт газовых счетчиков, после чего был слышен запах газа. Об этом журналисту LIGA.net на месте происшествия рассказали сразу несколько людей, которые представились жильцами дома.

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"У нас в квартире, точнее у всех на этаже, четыре дня назад скручивали счетчики и ставили свои штампы. Мама говорила, что пахнет газом и так не должно быть", - отметил 17-летний мужчина, которы представился Давидом, жителем третьего этажа.

О смене счетчиков во всем подъезде и запахе газа сказали еще два человека, представившихся жильцами.

По словам Давида, во время взрыва он лежал на кровати, затем услышал громкий звук и увидел в окно, как начинает все сыпаться. Он испугался, подумав, что началась война.

"Мы сразу на верх побежали спасать людей. Девочка выбежала вся в крови и кричит, что маму завалило. Мы побежали наверх, чтоб как-то помочь, а там завалы и прям газ идет прямым потоком. И мы ничего не могли сделать, забрали девочку и пошли сразу на улицу", - рассказал тинейджер.

По его словам, о заваленных родственниках кричали еще два человека. Сейчас людей эвакуировали и в здание не пускают, отмечает он.

Сегодня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси. Однако о точной причине говорить рано: не исключаются все версии, вплоть до детонации взрывного устройства. По данным ГСЧС, нашли уже одну погибшую женщину, в полиции заявляют о двух жертвах.