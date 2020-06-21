Офис генпрокурора открыл уголовное дело по взрыву в доме в Киеве

Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)

Офис генерального прокурора открыл уголовное дело по взрыву в доме в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

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Дело открыто по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности при обращении с газом, которе повлекло тяжкие последствия). Максимальная санкция статьи – до восьми лет тюрьмы.

Досудебное расследование будет проводить следственное управление столичной полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сегодня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси. Однако о точной причине говорить рано: не исключаются все версии, вплоть до детонации взрывного устройства. По данным ГСЧС, нашли уже одну погибшую женщину, в полиции заявляют о двух жертвах.

Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net , что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.

, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа. В мэрии столицы заявили, что эвакуированных жильцов отселят в интернат на Харьковском шоссе. Соседние дома проверят специалисты, а, что делать с домом, где произошел взрыв, решат после вывода конструкторов.

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