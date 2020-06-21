Взрыв дома в Киеве. Комиссия проверит все соседние дома – зам Кличко

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Городские власти Киева создадут комиссию: она проверит дома, которые находятся рядом с домом по улице Соломии Крушельницкой 1/5, где сегодня утром произошел взрыв. Об этом рассказал на брифинге заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Пантелеев.

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"Конечно (окружающие дома будут внепланово проверять, - ред.)<...>Их будут комиссионно исследовать с привлечением специалистов из профильных институтов", - рассказал он.

По его словам, на месте ЧП работают специалисты в строительной сфере. На основе выводов конструкторов решат, что делать с домом, который взорвался.

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Людей, которых эвакуировали из поврежденного дома, временно поселят в интернате на Харьковском шоссе, отметил чиновник. Их обеспечат питанием.

Вопрос выплаты компенсации пострадавшим Пантелеев пока детально не комментирует, поскольку сейчас все силы брошены на ликвидацию происшествия. По его словам, город будет помогать пострадавшим и решаться вопрос компенсаций будет в индивидуальном порядке с семьями.

Информации об угрозе здоровью попавшим под завалы у чиновника нет.

Сегодня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси. Однако о точной причине говорить рано: не исключаются все версии, вплоть до детонации взрывного устройства. По данным ГСЧС, нашли уже одну погибшую женщину, в полиции заявляют о двух жертвах.



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