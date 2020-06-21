Взрыв в доме в Киеве. Появилось видео из разрушенных квартир

Появилось видео, снятое внутри разрушенных квартир дома на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Киеве. Ролик опубликовал в Facebook журналист Богдан Аминов.
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Журналист говорит, что видео снял один из жильцов дома в первые минуты после обрушения.
На кадрах видны разрушенные плиты, перевернутая вверх дном домашняя утварь, поврежденные конструкции дома и обвалившиеся этажи. Людей на ролике, кроме самого автора видео, не зафиксировано.
- Сегодня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси. Однако о точной причине говорить рано: не исключаются все версии, вплоть до детонации взрывного устройства. По данным ГСЧС, нашли уже одну погибшую женщину, в полиции заявляют о двух жертвах.
- Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
- В мэрии столицы заявили, что эвакуированных жильцов отселят в интернат на Харьковском шоссе. Соседние дома проверят специалисты, а что делать с домом, где произошел взрыв, решат после вывода конструкторов.
- Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что отрабатываются две версии: взрыв газа или детонация взрывного устройства. Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с газом, а в коммунальных учреждениях проходят неотложные обыски.
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Видео - Bogdan Aminov/Facebook