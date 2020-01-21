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Под Киевом задержаны подозреваемые в грабежах элитных домов: фото

Под Киевом задержаны подозреваемые в грабежах элитных домов: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.01.2020, 23:57

Правоохранители заявляют о разоблачении группы из пяти человек

Прокуратура области заявила о совместном с ГУНП в Киевской области разоблачении и задержании межрегиональной организованной вооруженной группы в составе пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Задержанных подозревают в совершении разбойных нападений на дома граждан в разных областях страны.

Правоохранители заявляют, что, по их данным, подозреваемые длительное время собирали информацию о пострадавших, их образе жизни, транспортных средствах, наличие охраны и месте жительства.

По информации прокуратуры, участники группы проникали в элитные домовладения и, угрожая оружием и физической расправой, выносили денежные средства и ценности.

Правоохранители утверждают, что во время проведения обысков по месту жительства фигурантов они обнаружили и изъяли оружие, средства конспирации, которыми они пользовались во время разбойных нападений, а также имущество потерпевших.

Отмечается, что  случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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