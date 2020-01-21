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В Нидерландах украинец арестован за жестокое обращение с ребенком

В Нидерландах украинец арестован за жестокое обращение с ребенком - Фото
Аэропорт Схипхол (фото - ЕРА)
21.01.2020, 18:57

Гражданина Украины поместили под стражу, а его трехлетнюю дочь отправили в учреждение по защите детей

В аэропорту Амстердама Схипхол задержали 47-летнего гражданина Украины за жестокое обращение с ребенком на борту самолета. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

В чем именно заключалось жестокое обращение, не уточняется. Однако известно, что мужчину поместили под стражу, а его трехлетнюю дочь отправили в учреждение по защите детей.

Консул в Нидерландах Юрий Карпук сообщил, что посольство Украины приняло все необходимые меры по оказанию правовой помощи украинцу.

При этом он сообщил, что ребенок родился в Уругвае, имеет два гражданства - Уругвая и России. Мать – также гражданка РФ, сейчас она находится в России.

Посольство Украины в Нидерландах держит ситуацию на контроле.

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