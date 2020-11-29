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Под Львовом в реанимации умерли двое пациентов, подключенные к аппаратам ИВЛ: пропал свет

29.11.2020, 12:05
Под Львовом в реанимации умерли двое пациентов, подключенные к аппаратам ИВЛ: пропал свет - Фото
Иллюстративное фото: Christophe Petit Tesson/EPA

27 ноября в больнице в городе Жолква, находящемся в 30 км от Львова, на полтора часа пропало электричество. Из-за отсутствия электроэнергии в реанимации умерли два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции заявляют, что о происшествии они узнали в социальных сетях. Проведя проверку, полицейские установили, что 27 ноября в период с 17:50 до 19:10 в Жолковской районной больнице отсутствовала электроэнергия – в это время в реанимации умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность.

По данным полиции, в больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света, однако "их не задействовали". Следователи открыли уголовное производство по статьям о служебной халатности и убийству по неосторожности.

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Владислав Сердюк
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