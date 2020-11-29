Под Львовом в реанимации умерли двое пациентов, подключенные к аппаратам ИВЛ: пропал свет

27 ноября в больнице в городе Жолква, находящемся в 30 км от Львова, на полтора часа пропало электричество. Из-за отсутствия электроэнергии в реанимации умерли два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полиции заявляют, что о происшествии они узнали в социальных сетях. Проведя проверку, полицейские установили, что 27 ноября в период с 17:50 до 19:10 в Жолковской районной больнице отсутствовала электроэнергия – в это время в реанимации умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность.

По данным полиции, в больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света, однако "их не задействовали". Следователи открыли уголовное производство по статьям о служебной халатности и убийству по неосторожности.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.

Читайте также: Локдауну в Украине быть. Вопрос, когда. Какие варианты на столе у Зеленского?

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.