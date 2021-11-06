Под Одессой напали на депутата, он в больнице в тяжелом состоянии

Под Одессой неизвестные напали на депутата из Херсонской области и его жену и избили их. Депутат госпитализирован, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

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Полицейские расследуют обстоятельства нанесения телесных повреждений депутату одной из ОТГ Херсонской области.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

По данным полиции, инцидент произошел в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль депутата и его супруги и избили их.

По информации Думской, пострадал депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий, ему раздробили коленные суставы.

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Наталия Медведева

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