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Под Одессой напали на депутата, он в больнице в тяжелом состоянии

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2021, 16:30
Под Одессой напали на депутата, он в больнице в тяжелом состоянии - Фото
Фото: Нацполиция Одесской области

Под Одессой неизвестные напали на депутата из Херсонской области и его жену и избили их. Депутат госпитализирован, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

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Полицейские расследуют обстоятельства нанесения телесных повреждений депутату одной из ОТГ Херсонской области.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. 

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

По данным полиции, инцидент произошел в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль депутата и его супруги и избили их.

По информации Думской, пострадал депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий, ему раздробили коленные суставы.

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Наталия Медведева
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