Убийство бизнесмена в Черкассах. Полиция показала одного из возможных киллеров – видео
Полиция сообщила подробности убийства 45-летнего бизнесмена Михаила Козлова в центре Черкасс и показала видео с одним из предполагаемых киллеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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По данным полиции, один из нападавших забежал в кафе с автоматическим карабином М-4 и убил черкасского предпринимателя. В это же время его сообщник находился у здания с автоматом АК-74. Он несколько раз выстрелил в воздух, чтобы обеспечить прикрытие нападавшему.
Правоохранители проверяют сразу две версии преступления: убийство мужчины могли заказать его конкуренты или его партнеры.
Также правоохранители опубликовали видео, на котором видно лицо одного из подозреваемых. По данным полиции он находился в месте преступления до и во время нападения и исчез после убийства.
- Нападение на мужчину в центре Черкасс произошло 22 сентября. Мужчину расстреляли на улице Байды Вишневецкого. Его доставили в больницу, где он умер от полученных ран.
- По данным LIGA.net погибший – местный бизнесмен Михаил Козлов 1977 года рождения.
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