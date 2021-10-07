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Убийство бизнесмена в Черкассах. Полиция показала одного из возможных киллеров – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 16:16
Убийство бизнесмена в Черкассах. Полиция показала одного из возможных киллеров – видео - Фото
Фото: Скриншот из видео Нацполиции/Youtube

Полиция сообщила подробности убийства 45-летнего бизнесмена Михаила Козлова в центре Черкасс и показала видео с одним из предполагаемых киллеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным полиции, один из нападавших забежал в кафе с автоматическим карабином М-4 и убил черкасского предпринимателя. В это же время его сообщник находился у здания с автоматом АК-74. Он несколько раз выстрелил в воздух, чтобы обеспечить прикрытие нападавшему.

Правоохранители проверяют сразу две версии преступления: убийство мужчины могли заказать его конкуренты или его партнеры.

Также правоохранители опубликовали видео, на котором видно лицо одного из подозреваемых. По данным полиции он находился в месте преступления до и во время нападения и исчез после убийства.

  • Нападение на мужчину в центре Черкасс произошло 22 сентября. Мужчину расстреляли на улице Байды Вишневецкого. Его доставили в больницу, где он умер от полученных ран.
  • По данным LIGA.net погибший – местный бизнесмен Михаил Козлов 1977 года рождения.

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Елизавета Кумбер
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Нацполиция нападение убийство Черкассы расстрел
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