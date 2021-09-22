В центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице – фото

В центре Черкасс расстреляли мужчину. Позже он умер в больнице, передает пресс-служба областной полиции.

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По данным полиции, сегодня на улице Байды Вишневецкого неизвестный мужчина расстрелял другого мужчину. После этого стрелок на автомобиле Skoda уехал в неизвестном направлении.

Раненого мужчину доставили в третью больницу, там он умер от полученных ран.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сказал, что погибшим был бизнесмен Михаил Козлов 1977 года рождения. Он также заявил, что группа, в которой был стрелок, была одета в черную форму с надписью "СБУ". В пресс-службе СБУ сказали LIGA.net, что им об этом неизвестно, ведь дело расследует полиция.

Полиция сообщает, что открыто уголовное дело об убийстве. Сейчас в Черкассах и области действует оперативный план Сирена. Стрелка ищут правоохранители. Во время поисков полиция нашла сожженную машину в Долине роз. Принадлежала ли она стрелку, в полиции пока не говорят.

Также сегодня под Киевом обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира. Он остался цел, водитель был ранен и прооперирован, угрозы жизни нет. Полиция рассматривает три основные версии покушения, одна из них связана с иностранными спецслужбами.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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