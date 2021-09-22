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В центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 15:37
В центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице – фото - Фото
Стрельба в центре Черкасс (фото - полиция)

В центре Черкасс расстреляли мужчину. Позже он умер в больнице, передает пресс-служба областной полиции.

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По данным полиции, сегодня на улице Байды Вишневецкого неизвестный мужчина расстрелял другого мужчину. После этого стрелок на автомобиле Skoda уехал в неизвестном направлении.

Раненого мужчину доставили в третью больницу, там он умер от полученных ран.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сказал, что погибшим был бизнесмен Михаил Козлов 1977 года рождения. Он также заявил, что группа, в которой был стрелок, была одета в черную форму с надписью "СБУ". В пресс-службе СБУ сказали LIGA.net, что им об этом неизвестно, ведь дело расследует полиция. 

В центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице – фото

В центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице – фото

Полиция сообщает, что открыто уголовное дело об убийстве. Сейчас в Черкассах и области действует оперативный план Сирена. Стрелка ищут правоохранители. Во время поисков полиция нашла сожженную машину в Долине роз. Принадлежала ли она стрелку, в полиции пока не говорят.  

В центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице – фото

Читайте также: Зеленский в США: Стрелять в моего друга из леса – это слабость. Наш ответ будет сильным

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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стрельба убийство бизнесмен Черкассы михаил козлов
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