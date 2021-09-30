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Под Одессой полицейские застрелили вооруженного человека, открывшего огонь в селе: видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 19:03
Под Одессой полицейские застрелили вооруженного человека, открывшего огонь в селе: видео - Фото
Фото: Полиция Одесской области

Сегодня, 30 сентября, в Одесской области полицейские застрелили вооруженного человека, который открыл огонь в селе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Инцидент произошел в селе Пужайково – местные жители сообщили в полицию о неизвестном мужчине, который угрожал им и стрелял на улице.

Полицейские начали спецоперацимю "Гром".

По информации правоохранителей, когда они прибыли на место происшествия и начали переговоры с вооруженным человеком, он открыл огонь в их сторону и повредил автомобиль сотрудников полиции.

Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов. После этого стрелок вошел в чужой дом, выгнал оттуда хозяев, а затем примерно через 40 минут вышел сам. 

По словам полицейских, в руках у него были обрез охотничьего ружья и граната. Правоохранители застрелили мужчину.

После этого они вызвали взрывотехников, чтобы обезвредить гранату РД-5 без кольца, которую погибший сжал в руке.

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Наталия Медведева
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