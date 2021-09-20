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Пытался сбежать и отстреливался: полиция задержала в Киеве пьяного водителя – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 14:55
Фото – пресс-служба Нацполиции
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В Вышгороде водитель пытался скрыться от полицейских и отстреливался из пистолета для резиновых пуль. Его удалось задержать в Печерском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Патрульные полицейские в Вышгороде остановили автомобиль Audi, который хаотично двигался по дороге, говорится в сообщении. По версии полиции, 33-летний водитель достал оружие и стал направлять его в сторону полицейских, после чего снес автомобилем шлагбаум и попытался скрыться.

Во время погони подозреваемый совершил около восьми выстрелов в сторону полицейского автомобиля, утверждают правоохранители.

Автомобиль подозреваемого удалось заблокировать через 40 минут в Печерском районе Киева, водитель задержан.

Правоохранители утверждают, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

При обыске был изъят пистолет для отстрела резиновых пуль, патроны, гильзы и разрешительные документы.

Подозреваемый задержан, против него открыто уголовное дело по статье о покушении на жизнь работника правоохранительных органов, ему грозит от девяти до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Пытался сбежать и отстреливался: полиция задержала в Киеве пьяного водителя – фото, видео

Пытался сбежать и отстреливался: полиция задержала в Киеве пьяного водителя – фото, видео
Денис Юдин
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Нацполиция стрельба погоня пьяный водитель вышгород
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