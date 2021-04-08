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"Безумный Макс" под Днепром: погоня за мужчиной на жигулях закончилась стрельбой – видео видео

08.04.2021, 11:07
Скриншот из видеозаписи
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В Днепропетровской области полиция вынуждена была открыть огонь по колесам автомобиля "Жигули", водитель которого нарушил правила дорожного движения, сбежал, а затем игнорировал требования патрулей остановиться и их предупредительные выстрелы. Об этом рассказали в полиции Донецкой области.

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По словам патрульных, недалеко от пгт. Шевченко водитель создал аварийную ситуацию, когда, двигаясь на большой скорости, столкнулся с другим автомобилем в попутном направлении. Он не остановился и уехал с места происшествия.

Патрульные из Донецкой области преследовали нарушителя и вместе с коллегами из Днепропетровской области задержали его в Павлограде 7 апреля около часа ночи.

Смотрите видео: Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме

Беглецом, пишут в полиции, оказался 43-летний житель Северодонецка, которого направили на проверку насчет опьянения.

Примечание: "Безумный Макс" – культовый австралийский дизельпанк-боевик 1979 года с Мелом Гибсоном в главной роли и сценами погонь на дороге и стрельбой.

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Евгений Пилипенко
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полиция павлоград патрульные погоня побег преследование ВАЗ Жигули
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