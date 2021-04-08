В Днепропетровской области полиция вынуждена была открыть огонь по колесам автомобиля "Жигули", водитель которого нарушил правила дорожного движения, сбежал, а затем игнорировал требования патрулей остановиться и их предупредительные выстрелы. Об этом рассказали в полиции Донецкой области.
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По словам патрульных, недалеко от пгт. Шевченко водитель создал аварийную ситуацию, когда, двигаясь на большой скорости, столкнулся с другим автомобилем в попутном направлении. Он не остановился и уехал с места происшествия.
Патрульные из Донецкой области преследовали нарушителя и вместе с коллегами из Днепропетровской области задержали его в Павлограде 7 апреля около часа ночи.
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Беглецом, пишут в полиции, оказался 43-летний житель Северодонецка, которого направили на проверку насчет опьянения.
Примечание: "Безумный Макс" – культовый австралийский дизельпанк-боевик 1979 года с Мелом Гибсоном в главной роли и сценами погонь на дороге и стрельбой.
- В 2018-м в Харькове водитель влетел в АЗС, скрываясь от полиции.
- В декабре 2020 года полиция также устроила погоню со стрельбой, но под Киевом.
- В марте 2021-го камеры видеонаблюдения зафиксировали погоню полиции за курьером в Киеве.
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