Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео

В Мариуполе полицейские задержали нетрезвого мужчину, который отказался останавливаться и пытался сбежать от правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

На протяжение двух минут полицейские преследовали нарушителя, требуя остановиться. Его удалось задержать благодаря яме, в которую он заехал во время погони. Оказалось, что в салоне кроме водителя было еще двое пассажиров, а в багажнике мешки с креплениями для рельс. Мужчины рассказали полицейским, что украли их на взвешивательной станции завода.

30 октября в результате дорожной аварии в Кропивницком пострадали полицейские.

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