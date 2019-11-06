Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В салоне кроме водителя было еще двое пассажиров, а в багажнике мешки с креплениями для рельс

В Мариуполе полицейские задержали нетрезвого мужчину, который отказался останавливаться и пытался сбежать от правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области. 

На протяжение двух минут полицейские преследовали нарушителя, требуя остановиться. Его удалось задержать благодаря яме, в которую он заехал во время погони. Оказалось, что в салоне кроме водителя было еще двое пассажиров, а в багажнике мешки с креплениями для рельс. Мужчины рассказали полицейским, что украли их на взвешивательной станции завода. 

Читайте также: В ДТП в Хмельницкой области погибла семья: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: мариуполь, погоня, ямма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео
Недвижимость Компания Укрбуд не обанкротится - Бахматов
Киев закрывают для грузовых автомобилей в часы пик
Транспорт Киев закрывают для грузовых автомобилей в часы пик
А что с авиацией в Украине, или О чем говорит соцопрос КМИС
Мнение А что с авиацией в Украине, или О чем говорит соцопрос КМИС
Популярное
фото/видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео 14:52
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео 10:32
"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото
"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото 10:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 