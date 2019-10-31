Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ДТП в Кропивницком: травмы получили полицейские

ДТП в Кропивницком: травмы получили полицейские - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
31.10.2019, 10:53

Авария произошла вчера вечером

В Кропивницком 30 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля полиции. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

Около 22:00 водитель, управляя грузовым автомобилем DAF XF, двигался через перекресток улиц Кропивницкого и Покровской на запрещающий (красный) сигнал светофора.

"Не оказав преимущество в движении служебному автомобилю Skoda Rapid, который двигался на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, водитель грузовика совершил с ним столкновение", - отметили в пресс-службе.

В ДТП были травмированы двое полицейских, их госпитализировали в местное медучреждение.

  • 8 сентября на трассе Николаев – Херсон столкнулись автомобили Lexus и Toyota, погибли два офицера полиции.

Читайте также: Погибли двое полицейских. Появилось видео ДТП под Николаевом

Напишите нам
дтп кропивницкий
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 