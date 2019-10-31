ДТП в Кропивницком: травмы получили полицейские

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В Кропивницком 30 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля полиции. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

Около 22:00 водитель, управляя грузовым автомобилем DAF XF, двигался через перекресток улиц Кропивницкого и Покровской на запрещающий (красный) сигнал светофора.

"Не оказав преимущество в движении служебному автомобилю Skoda Rapid, который двигался на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, водитель грузовика совершил с ним столкновение", - отметили в пресс-службе.

В ДТП были травмированы двое полицейских, их госпитализировали в местное медучреждение.

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