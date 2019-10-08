В ДТП под Николаевом погиб замначальника областной полиции: фото

Погибшие Сергей Сидоренко (слева) и Владимир Илличко (справа) (Фото: отдел коммуникации полиции Николаевской области)

Утром 8 сентября на трассе Николаев – Херсон столкнулись автомобили Lexus и Toyota, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате происшествия погибли заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции полковник Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Оба правоохранителя находились в автомобиле Toyota. Водитель Lexus доставлен в больницу.

Читайте также: Смертельное ДТП: пьяного полицейского задержали - видео аварии

Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook

Сообщается, что обоим погибшим было по 39 лет. У Илличко осталась жена и 13-летний сын.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц). Обстоятельства дела выясняются.

21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек .

Погибли девять человек 23 сентября девять человек погибли в результате столкновения фуры с пассажирским автобусом в Житомирской области.

Читайте также: В Одесской области подросток устроил смертельное ДТП: видео