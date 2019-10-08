В ДТП под Николаевом погиб замначальника областной полиции: фото

Утром 8 сентября на трассе Николаев – Херсон столкнулись автомобили Lexus и Toyota, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате происшествия погибли заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции полковник Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Оба правоохранителя находились в автомобиле Toyota. Водитель Lexus доставлен в больницу.
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Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook
Сообщается, что обоим погибшим было по 39 лет. У Илличко осталась жена и 13-летний сын.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц). Обстоятельства дела выясняются.
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