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В ДТП под Николаевом погиб замначальника областной полиции: фото

В ДТП под Николаевом погиб замначальника областной полиции: фото - Фото
Погибшие Сергей Сидоренко (слева) и Владимир Илличко (справа) (Фото: отдел коммуникации полиции Николаевской области)
08.10.2019, 12:07

Жертвой трагедии стал также начальник областного управления противодействия наркопреступности

Утром 8 сентября на трассе Николаев – Херсон столкнулись автомобили Lexus и Toyota, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате происшествия погибли заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции полковник Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Оба правоохранителя находились в автомобиле Toyota. Водитель Lexus доставлен в больницу.

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Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook

Сообщается, что обоим погибшим было по 39 лет. У Илличко осталась жена и 13-летний сын.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц). Обстоятельства дела выясняются.

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дтп полиция Николаев сергей сидоренко владимир илличко
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