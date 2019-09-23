Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ДТП с автобусом в Житомирской области: девять погибших – фото

ДТП с автобусом в Житомирской области: девять погибших – фото - Фото
Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области
23.09.2019, 09:25

Фура протаранила автобус, который стоял на обочине

Вчера, 22 сентября, около 22:30 на трассе Киев-Чоп под Новгород-Волынским в Житомирской области фура с цистерной врезалась в пассажирский автобус, который стоял на обочине. Об этом сообщили в местной полиции.

Погибли девять человек, еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

Всего в автобусе было 49 пассажиров. В момент ДТП некоторые пассажиры были на обочине дороги.

Читайте также: ДТП в Харькове. Зайцеву посадили "не в ту тюрьму" - адвокат

Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Предварительно установлено, что 55-летний водитель фуры DAF не справился с управлением и столкнулся с автобусом, следовавшим из Житомира в Яремче, который стоял на обочине дороги.

Читайте также: ДТП в Харькове. У Зайцевой в колонии будут "облегченные условия"

Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Водитель фуры задержан. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло за собой смерть нескольких человек). Задержанному может грозить до 10 лет тюрьмы.


Читайте также: Масштабное ДТП во Львовской области: травмированы 12 детей - фото

 

Напишите нам
дтп фура Житомир
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 