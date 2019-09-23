ДТП с автобусом в Житомирской области: девять погибших – фото

Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Вчера, 22 сентября, около 22:30 на трассе Киев-Чоп под Новгород-Волынским в Житомирской области фура с цистерной врезалась в пассажирский автобус, который стоял на обочине. Об этом сообщили в местной полиции.

Погибли девять человек, еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

Всего в автобусе было 49 пассажиров. В момент ДТП некоторые пассажиры были на обочине дороги.

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Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Предварительно установлено, что 55-летний водитель фуры DAF не справился с управлением и столкнулся с автобусом, следовавшим из Житомира в Яремче, который стоял на обочине дороги.

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Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Водитель фуры задержан. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло за собой смерть нескольких человек). Задержанному может грозить до 10 лет тюрьмы.



21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек 22 сентября полиция задержала подозреваемого

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