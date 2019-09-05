Масштабное ДТП во Львовской области: травмированы 12 детей - фото

Фото: facebook.com/lvivpolice

4 сентября на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, травмированы 14 человек, из них - 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:50. В полиции отметили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Мерседес Вито, 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Неоплан и автомобилем Фольксваген Джета.

Фото: lv.npu.gov.ua

От полученных травм водитель Мерседеса погиб на месте происшествия.

На момент аварии в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители города Чернигов.

Фото: facebook.com/lvivpolice

В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса. 22-летний водитель не пострадал.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.