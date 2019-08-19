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СМИ: В центре Киева джип сбил четверых людей – фото, видео

СМИ: В центре Киева джип сбил четверых людей – фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
19.08.2019, 19:59

Двое из пострадавших, по данным журналистов, - в тяжелом состоянии

В центре Киева, на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого произошла серьезная ДТП – водитель Range Rover сбил четверых пешеходов. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. В полиции Киева информацию пока не комментируют.

По данным СМИ, в аварии также участвовали автомобили Tesla, Honda и Dodge.

Киев оперативный сообщает, что, по словам свидетелей, виновник аварии - водитель Range Rover.

По информации издания, на место аварии приехал человек, который заявил, что он и есть водитель Range Rover ( BH7777CX). Хотя очевидцы говорят, что на самом деле за рулем был не он, а настоящий водитель находится он в состоянии алкогольного опьянения.

По данным dtp.kiev.ua, водитель Range Rover "пытался проехать Саксаганского поперек на красный, словил Tesla и, сбив 4 пешеходов, протаранил встречный Honda и Dodge".

Пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Издание сообщает, что виновник пытался скрыться в офисе Новой почты. Позже, по данным dtp.kiev.ua, приехал его личный врач, который якобы оценил состояние водителя "как очень тяжелое и требующее санатория".

В пресс-службе полиции Киева корреспонденту LIGA.net сказали, что пока не имеют информации об аварии.

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дтп авария Range Rover саксаганского
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