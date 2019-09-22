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Смертельное ДТП под Одессой: полиция нашла "виновника"

Смертельное ДТП под Одессой: полиция нашла "виновника" - Фото
Место аварии (Фото - Одесский курьер)
22.09.2019, 15:40

После столкновения фуры с маршруткой погибли девять человек

В результате первоочередных следственных действий, сотрудники полиции установили, что смертельное ДТП в Одесской области якобы произошло по вине водителя фуры. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным правоохранителей, водитель был задержан сразу же после того, как получил медицинскую помощь.

Примечание. Согласно статье 62 Конституции, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Вчера в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.

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