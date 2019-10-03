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В Одесской области подросток устроил смертельное ДТП: видео

В Одесской области подросток устроил смертельное ДТП: видео - Фото
Фото: od.npu.gov.ua
03.10.2019, 10:26

Жертвой аварии стал 75-летний мужчина

В районе Черноморска Одесской области 16-летний подросток устроил дорожно-транспортное происшествие, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes, 16-летний подросток, взял машину у родителей, совершая обгон, не справился с управлением и столкнулся с Москвичом и Хондой.

В результате ДТП 75-летний водитель Москвича погиб на месте, а его 68-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Автомобиль Хонды получил незначительные повреждения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

  • 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.
  • Сразу после ДТП полиция задержала водителя грузовика.
  • 22 сентября Великодолинский поселковый совет обнародовал поименный список погибших и пострадавших.

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