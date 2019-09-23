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ДТП с маршруткой в Одесской области: опубликовали имена жертв

ДТП с маршруткой в Одесской области: опубликовали имена жертв - Фото
Место аварии (Фото - Одесский курьер)
23.09.2019, 10:28

Жертвами аварии стали девять человек - водитель и пассажиры маршрутки

Великодолинский поселковый совет обнародовал поименный список погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 21 сентября на 12-м километре автодороги Р-70 Одесса — Белгород-Днестровский. Об этом сообщает Думская.

Жертвами аварии стали девять человек - водитель и пассажиры микроавтобуса. Еще четыре человека, водитель грузовика и трое пассажиров маршрутки, получили травмы разной степени тяжести.

Погибшие:

- водитель микроавтобуса Тагиев Руслан Каримович, 14.01.1984 г.р.;

- Чипурина Юлия Владимировна, 1989 г.р.;

- Невечеря Сергей Петрович, 01.01.1974 г.р.;

- Саустьян Кристина Сергеевна, 25.03.2001 г.р.;

- Щербицкий Андрей Анатольевич, 23.05.1977 г.р.;

- Шпынь Ольга Анатольевна, 24.11.1988;

- Шпынь Петр Николаевич, 12.11.1985;

- Редькин Марк Анатольевич, 25.06.2002;

- неизвестный, приблизительно 30-35 лет (данные устанавливаются).

Пострадавшие:

- водитель грузовика, гражданин Орловский О.В., 1971 г.р. У него перелом руки и ноги. Задержан полицией.

- гражданин Колатило И.Г., 1980 г.р.;

- гражданин Николайчук, 1952 г.р.;

- гражданка Терешенок, 1988 г.р.

  • 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.

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