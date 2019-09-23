Смерти на дорогах. Зеленский отреагировал на резонансные ДТП

Место аварии (Фото: Одесский курьер)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на резонансные смертельные аварии, которые за последние дни унесли почти два десятка жизней. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о дорожно-транспортных происшествиях в Одесской и Житомирской областях. В обоих случаях погибли по девять человек.

"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев. Кроме того, Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы", - отметили в ОП, уточнив, что Зеленский выразил соболезнования семьям жертв.

Ранее сегодня собщалось о смертельном ДТП в Чернигове - авария унесла жизни четырех подростков.

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