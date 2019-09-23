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Авто влетело в дерево. В Чернигове погибли четверо подростков

Авто влетело в дерево. В Чернигове погибли четверо подростков - Фото
Фото: cn.npu.gov.ua
23.09.2019, 11:20

Жертвами аварии стали четыре человека, один пассажир получила травмы

В Чернигове водитель-подросток сегодня ночью не справился с управлением на мокрой дороге и врезался дерево, в результате он и трое пассажиров-подростков погибли. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых, она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы", - отметили в пресс-службе.

Фото: cn.npu.gov.ua

По предварительной информации, подросток взял автомобиль деда Фольксваген Пассат, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Он планировал получить водительское удостоверение.

"Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", - уточнили в полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса  (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

  • 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.

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