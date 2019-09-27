Смертельное ДТП: пьяного полицейского задержали - видео аварии

Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба опубликовал на своем Telegram-канале видео аварии в Броварах.

На ролике запечатлено, как автомобиль на большой скорости уходит в занос, после чего врезается в автобусную остановку.

По информации пресс-службы ГБР, за рулем был сотрудник полиции охраны, который находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП погибла женщина, стоявшая в тот момент на остановке.

Водитель был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой смерть потерпевшего).

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Смертельное ДТП произошло вчера вечером. На место аварии прибыл новый глава Нацполиции Игорь Клименко. Он заявил, что отстраняет все руководство полиции охраны Киевской области от выполнения обязанностей.

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