Кабмин назначил нового главу Нацполиции

Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

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Новым главой Национальной полиции стал генерал Игорь Клименко. Об этом в Facebook сообщил депутат из фракции Евросолидарность Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

Клименко - действующий заместитель главы Нацполиции.

По сообщению пресс-службы Нацполиции, Клименко намерен продолжить реформы, которые начаты с момента создания ведомства. Первоочередными задачами он видит улучшение реагирования полиции на сообщения о правонарушениях, профилактику преступности, повышение безопасности дорожного движения. Клименко подчеркнул, что продолжит работу по противодействию семейному насилию и незаконному обороту наркотических средств.

Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. Начал работу в МВД в 1998 году с должности психолога в управлении МВД Харьковской области. В 2015 году Клименко возглавил департамент кадрового обеспечения МВД, с марта 2018 года - заместитель главы Нацполиции.